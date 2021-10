Alken/Peer/Zonhoven

De hulpdiensten rukten donderdagochtend uit voor een boom die op een rijdende auto is gevallen. In Alken waaiden gevels van woningen in aanbouw om en in Zonhoven kwam een boom op een geparkeerde auto terecht. Het stormweer zorgt overal in de provincie voor problemen. Alle brandweerkorpsen zijn druk in de weer.