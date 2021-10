Nu de coronacijfers weer fors stijgen: deze maatregelen gelden nog in ons land

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wond er woensdagavond geen doekjes om: “We zitten duidelijk in een vierde golf”. En die vierde golf wordt “een forse”, zo voegde hij er nog aan toe. Het is nog niet zo dat er nieuwe maatregelen of een nieuwe lockdown op tafel liggen, maar experts benadrukken wel het belang van het naleven van de maatregelen die op dit moment nog gelden. Maar welke zijn dat eigenlijk?

Sinds 1 oktober zijn de meeste coronamaatregelen in Vlaanderen niet meer van kracht. Dat betekent dat we dus weer mogen dansen in discotheken en op café, dat we thuis onbeperkt mensen mogen ontvangen en telewerken niet langer aanbevolen wordt. Ook voor begrafenissen en trouwfeesten zijn alle beperkingen wegvallen.

Toch zijn er nog maatregelen die gelden:

- Evenementen kunnen binnen met minder dan 500 toeschouwers en buiten met minder dan 750 toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

- Evenementen met meer dan 500 toeschouwers binnen of meer dan 750 toeschouwers buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, …

- Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht in winkels, maar wel nog in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens, in ziekenhuizen, woonzorgcentra, vaccinatiecentra, testcentra en triagecentra en bij de medische en niet-medische contactberoepen (kappers en kinesisten bijvoorbeeld). Het mondmasker is ook nog verplicht bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen met meer dan 500 personen binnen waar niet gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket.

In Brussel gelden wel strengere maatregelen dan in Vlaanderen. Zo blijven mondmaskers daar verplicht in winkels en horecazaken. Ook de strenge aanbeveling om te telewerken, de beperkingen op privébijeenkomsten en het verplichte sluitingsuur van de horeca blijven er gehandhaafd.

