Taliban willen samenwerken met Rusland, China en Iran, en geld inzamelen via VN

Een delegatie van de taliban reisde naar Moskou voor de eerste internationale gesprekken in Rusland sinds de islamisten in augustus de macht grepen in Afghanistan. Een ontmoeting die getuigt van hun toegenomen integratie in de diplomatie. Naast Afghanistan waren bij de onderhandelingen tien landen betrokken: Rusland, China, Iran, Pakistan, India en de landen van Centraal-Azië.

In een gezamenlijke verklaring benadrukten de deelnemers woensdag hun bereidheid om samen te werken op het gebied van veiligheidskwesties om “bij te dragen aan de regionale stabiliteit”, aangezien Afghanistan wordt geconfronteerd met “de activiteiten van terroristische organisaties”.

© via REUTERS

“Elke verdere betrokkenheid bij Afghanistan vereist dat rekening wordt gehouden met een nieuwe realiteit: het aan de macht komen van de taliban”, schreven ze in de gezamenlijke verklaring.

Gematigd beleid en internationale hulp

De tien landen die deelnamen aan de onderhandelingen van Moskou , drongen er volgens hun gezamenlijke verklaring bij de taliban op aan om zowel intern als extern een “gematigd beleid” te voeren.

Ze riepen het nieuwe regime op om “een vriendschappelijk beleid te voeren tegenover de buurlanden van Afghanistan, om de gemeenschappelijke doelen van duurzame vrede, veiligheid en welvaart op de lange termijn te bereiken”. De tien landen riepen de taliban ook op om “de rechten van etnische groepen, vrouwen en kinderen” te respecteren.

Ten slotte riepen ze de VN op om “een internationale donorconferentie” te organiseren om een ​​ernstige humanitaire crisis af te wenden.

Volgens hun gezamenlijke verklaring moet de “last” van de economische wederopbouw en ontwikkeling van Afghanistan “uiteraard” worden gedragen door “de actoren (van het conflict) die de afgelopen twintig jaar in het land zijn geweest”, een duidelijke toespeling op westerse krachten, met name de Verenigde Staten.

© via REUTERS

Washington bevroor de reserves van de Afghaanse centrale bank, waardoor de taliban het geld niet zouden hebben om de banken te runnen en salarissen te betalen. De VS kozen ervoor de gesprekken niet bij te wonen.

“Regering is al inclusief”

In een afzonderlijke verklaring herhaalde de Russische diplomatie ook haar oproep voor een “inclusieve” regering in Afghanistan, waarbij andere politieke tendensen in machtsstructuren worden betrokken. Bij aanvang van de besprekingen verklaarde het hoofd van de Afghaanse delegatie, vicepremier Abdul Salam Hanafi, echter dat zijn regering “reeds inclusief” was.

Zamir Kabulov, de gezant van het Kremlin voor Afghanistan, zei dat de Taliban hun beloften op het gebied van mensenrechten moeten nakomen om erkenning te krijgen van de internationale gemeenschap.

Van zijn kant riep Hanafi de internationale gemeenschap op om de macht van de taliban te erkennen, met het argument dat “het isolement van Afghanistan niet in het belang van welke partij dan ook is.”