1 op de 5 Belgen moet dit jaar nog minstens tien vakantiedagen opnemen

Heel wat mensen hebben hun vakantiedagen dit jaar uitgesteld. Bijna 1 op de 5 werknemers heeft nog minstens tien dagen, wat gelijk staat aan twee werkweken, op overschot. Met maar twee in plaats van drie resterende schoolvakantieweken door de late wintervakantie, blijven er voor velen minder opties om verlof te nemen. Het mooie weer in september zorgde er wel voor dat de achterstand deels werd ingehaald.

Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex, ziet de coronacrisis als verklarende factor voor de cijfers. “De resterende coronamaatregelen en de kwakkelzomer hebben er blijkbaar voor gezorgd dat mensen hun verlof opnieuw uitstelden. Sommige werknemers zullen door telewerk of tijdelijke werkloosheid ongetwijfeld ook minder behoefte hebben aan vakantiedagen.”

Boetes

Wanneer we vergelijken met de cijfers precorona, zien we dat in 2019 1 op de 7 mensen op dit moment in het jaar nog zoveel vakantiedagen overhield. Securex benadrukt dat het belangrijk is om de verlofdagen op tijd op te nemen. Bedrijven kunnen in de problemen komen en krijgen boetes opgelegd wanneer werknemers niet alle verplichte vakantiedagen opnemen.

“Het is heel belangrijk dat iedereen zijn verlofdagen op tijd inplant, want wettelijke vrije dagen kan je niet overdragen naar volgend jaar. Het jaarlijks verlof is een recht dat werknemers niet kunnen weigeren, buitenwettelijke dagen kan je wel nog opnemen in het eerste kwartaal van volgend jaar”, legt Els Vanderhaegen uit, Legal Expert bij Securex.