Lijst met zwarte verkeerspunten alweer langer

Het aantal zwarte verkeerspunten in Vlaanderen is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers waar De Morgen donderdag over bericht.

Sinds 2018 hanteert Vlaanderen een ‘dynamische lijst’ met zwarte punten, die jaarlijks wordt aangepast op basis van ongevallencijfers. Voor 2021 telt de lijst 302 punten, waarvan 101 nieuwe. Vorig jaar waren er 287 zwarte punten. Aan 133 daarvan werden aanpassingen doorgevoerd.

“Dit bevestigt wat we al een tijdje zien”, zegt verkeersexpert Dirk Lauwers (UGent). “De verkeersveiligheid verbeterde relatief goed tot 2016, maar sindsdien is er te weinig progressie, vooral voor fietsers en voetgangers.”

Eerder dit jaar lanceerde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) met Mobiliteit Innovatief Aanpakken (MIA) een nieuw bestuursplan om de verkeersveiligheid te verhogen. Een van de prioriteiten is de lijst met zwarte punten sneller wegwerken. “We moeten komaf maken met een overvloed aan regels als het de verkeersveiligheid in de weg staat en we moeten infrastructuurwerken sneller kunnen uitvoeren”, zegt Peeters.

Nog belangrijker vindt ze het om proactief te handelen. Daarom worden omwille van MIA in West-Vlaanderen en Limburg verkeerssituaties gemonitord met camera’s en drones. “Op die manier kunnen we proactief gevaarlijke punten detecteren.” Als de resultaten positief zijn, wordt het systeem verder ingevoerd in Vlaanderen.