Tesla boekt recordwinst van 1,6 miljard dollar in derde kwartaal

Ondanks de wereldwijde chipcrisis en leveringsproblemen heeft Tesla, de Amerikaanse producent van elektrische luxeauto’s, in het derde kwartaal een recordwinst geboekt.

In juli, augustus en september steeg de winst op jaarbasis met 389 procent tot 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro). Dat maakte het bedrijf van ondernemer Elon Musk woensdag nabeurs bekend. De omzet steeg 57 procent tot een recordwaarde van 13,8 miljard dollar.

Terwijl de gehele autosector al maandenlang kampt met een tekort aan halfgeleiders en andere haperingen in de toeleveringsketen, slaagde Tesla er relatief goed in om daarmee om te gaan. In het derde kwartaal bracht Tesla 241.391 voertuigen aan de man, ongeveer 73 procent meer dan een jaar eerder.

De pionier in elektrische auto’s overtrof de verwachtingen van analisten. Beleggers reageerden desondanks voorzichtig: het aandeel evolueerde nauwelijks na de bekendmaking.