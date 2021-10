Droomfiets op zijn Italiaans: onze Bicycle Guy test de Wilier Rave SLR in zijn heimat

Ride the dreamland. Oud-profrenner Filippo Pozzato zet onder die vlag zijn thuisregio Veneto in de kijker. Met wedstrijden, cyclotochten. Via de fiets moet Veneto zijn voet naast Toscane, Ligurië en Umbrië zetten. Veneto herbergt alvast heel wat grootheden van de Italiaanse fietsindustrie. Op ons bord: de gloednieuwe Wilier Rave SLR, een gravelbike, of wat dacht u? Ook Italië is commercieel in de ban van al wat gravel ademt.