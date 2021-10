Weldra beginnen de studioshows van K2 zoekt K3 en nog niet één keer is Giana De Kat (19), een van de jongste deelnemers, in de gevarenzone terechtgekomen. Ook bij de kijkers blijkt ze populair. Wat wil je: zingen en dansen zit haar in het bloed. Ze is zelfs geen onbekende op de podia van Studio 100.