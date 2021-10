Woonzorgcentrum Corsala in Beringen komt op 1 januari in handen van intercommunale Vitas. Er werd beslist om de keuken van het OCMW over te laten aan een private partner, maar er is geen overnemer gevonden om de maaltijdbedeling te organiseren. Twaalf medewerkers van de OCMW-keuken zijn nu ontslagen.