Het pornomomentje met Lotte Vanwezemael en de ‘parachutesprong’ van Erik Van Looy

Zo gaat dat nu eenmaal in het basket: op de laatste seconden komt het aan. Jean-Marc Mwema sloeg helemaal op het einde toe en schreef zo zijn eerste Slimste Mens-overwinning op zijn naam.

De winnaar van gisteravond:

Het laatste, superspannende spelletje besliste alles: basketter Jean-Marc Mwema sleepte in extremis de overwinning uit de brand met één puntje meer dan radiopresentatrice Dorianne Aussems.

De verliezer:

Aussems had op het einde nog slechts één seconde over om alles te vertellen over Archimedes en Wiam eruit te knikkeren. Wat natuurlijk niet volstond.

De nieuwkomer van vanavond:

Actrice en Ketnet-wrapper Gloria Monserez.

De beste quotes:

Herman Brusselmans: “Wiam heb ik opgezocht en ik zag een paar fragmenten van haar comedy. Ze is de tweede grappigste vrouw van Vlaanderen, na Simonneke uit Thuis.”

Erik Van Looy: “Heb je ooit al gelopen Bockie? Bockie De Repper: “Ja, ver weg van mijn problemen.”

Erik Van Looy vraagt Bockie of hij Japans spreekt. Bockie: “Nee, ik ben nog vanaf nul bezig met Nederlands.”

Bockie: “Ik zou graag meedoen aan Blind getrouwd om het gezicht te zien van dat mens wanneer ze zich omdraait. Om te weten hoe pijnlijk dat voor haar zou zijn.”

Erik Van Looy aan een parachute. Zo ziet dat er dus uit. — © play4

Erik Van Looy beeldt een parachutesprong uit, waarop Bockie zegt: “Dat leek net de 100 meter hersenbloeding.”

Het mooiste moment:

Bockie De Repper is heel eerlijk over het feit dat hij naar porno kijkt. Hij legt uit dat het op jonge leeftijd begon met de bh’s in de catalogus van 3 Suisses, maar dat toen het internet kwam. Waarop Erik Van Looy concludeert: “Snockie De Repper.”

De tussenstand