Nog een man van 1 miljard: Ansu Fati verlengt contract bij FC Barcelona

De afkoopclausule in de overeenkomst met de bijna negentienjarige Spanjaard staat op 1 miljard euro. Eerder verlengde ook al de achttienjarige middenvelder Pedri zijn contract in Nou Camp. Hij ligt vast tot medio 2026, eveneens met een afkoopclausule van 1 miljard euro.

In de Catalaanse hoofdstad wordt Fati aanzien als de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. Fati erfde intussen ook al zijn iconische rugnummer 10. Net als Messi is Fati een product van La Masia, het befaamde opleidingscentrum van Barcelona.

De jonge aanvaller met roots in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau belandde in 2012 bij de Catalaanse trots. In de zomer van 2019 ondertekende hij er zijn eerste profcontract om er kort daarna te debuteren in de eerste ploeg.