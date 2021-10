Brute pech voor gretige Lukaku die geblesseerd uitvalt, maar Chelsea swingt en legt Malmö moeiteloos over de knie

“Op dit moment denk ik dat Lukaku een beetje overplayed is”, stelde Chelsea-coach Thomas Tüchel op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel tegen Malmö. “Ik vind dat hij in te veel competities heeft gespeeld afgelopen zomer. Met zijn land dan vooral. Het is moeilijk om te beoordelen of hij een pauze nodig heeft of je hem net moet blijven opstellen”, twijfelde Tüchel. Maar de Duitser hakte de knoop door en gaf Lukaku toch gewoon een basisplaats in het belangrijke duel tegen Malmö. Daar zal de Duitse coach nu misschien toch wat spijt van hebben, al had Lukaku gewoon pech toen hij zijn blessure opliep. Malmö-verdediger Lasse Nielsen (ex-AA Gent) zette zijn tackle in op de bal, maar had ook de enkel van Lukaku mee.

Brute pech voor Big Rom, die na amper 23 minuten naar de kant moest en zo de ideale kans om nog eens een doelpuntje mee te pikken aan zijn neus voorbij zag gaan. Het laatste doelpunt van Big Rom voor zijn club dateert nu al van 14 september, toen hij de Champions League-wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg besliste. Zijn laatste doelpunten in de Premier League scoorde Lukaku nog drie dagen voordien, twee knappe goals tegen Aston Villa.

Sterk begin

“We zijn nog aan het leren hoe Romelu de ruimte zoekt en hoe we hem het meest efficiënt kunnen gebruiken”, vertelde Tüchel op zijn persbabbel na de zuinige 0-1-winst in de Premier League tegen Brentford. “Wij moeten ons nog aanpassen aan hem en hij moet zich nog aanpassen aan het team.” Daar leken Lukaku en zijn ploegmaats in de eerste twintig minuten tegen Malmö dan toch nog maar weinig last van te hebben. Hongerig als hij is eiste Lukaku constant de bal op en er kwam ook dreiging van zijn acties.

Al na vijf minuten spelen bediende hij spitsbroeder Werner uitstekend, maar de Duitser zette de bal van dichtbij onbegrijpelijk naast. Niet veel later was het Lukaku zelf die de Zweedse doelman voor het eerst aan het werk zette en dan was er na 23 minuten die uitgelokte penalty waarbij Lukaku - zoals we hem kennen - weer niet van de bal te zetten was. Het leek een kwestie van tijd vooraleer Lukaku de netten deed trillen, maar het waren zijn ploegmaats die gretig de weg naar doel vonden. Andreas Christensen opende de score, Jorginho zette twee strafschoppen om en ook Lukaku’s vervanger Kai Havertz pikte zijn doelpuntje mee: 4-0.