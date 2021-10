CHAMPIONS LEAGUE. Cristiano Ronaldo rondt fantastische comeback van Manchester United af met winning goal

De derde speeldag in de groepsfase zit erop. Woensdagavond stonden er nog zes wedstrijden op het programma in het kampioenenbal.

Groep E

Bayern ging met een perfecte balans van zes op zes op bezoek bij het Benfica van Jan Vertonghen. Het werd allesbehalve een makkelijke avond voor Der Rekordmeister. Manuel Neuer moest enkele keren zijn beste reflexen bovenhalen. Ook Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) was gevaarlijk. Bayern deed de netten wel twee keer trillen. Maar zowel het doelpunt van Robert Lewandowski als dat van Thomas Müller werd afgekeurd door de VAR. Gelukkig bleef de goal van Leroy Sané in de 70ste minuut wel staan, waarna het uiteindelijk nog 0-4 werd na een owngoal van Everton, een doelpunt van Lewandowski en de tweede van Sané.

Eerder op de avond had Barcelona met 1-0 gewonnen van Kiev. Bayern gaat logischerwijze aan de leiding met 9 punten, voor Benfica met 4 en Barcelona met 3. De Oekraïners blijven voorlopig steken op 1 punt.

Groep F

Wat een wedstrijd op Old Trafford maakten Manchester United en Atalanta ervan. De bezoekers uit Bergamo waren dodelijk efficiënt en stonden na nog geen half uur spelen 0-2 voor na doelpunten van Mario Pasalic en Merih Demiral. Het zonder Paul Pogba spelende Man United deed vervolgens wat terug via Marcus Rashford, maar had een sublieme David De Gea nodig om in de wedstrijd te blijven. Het was uiteindelijk Harry Maguire die een kwartier voor tijd de 2-2 op het bord zette. De Engelsen roken bloed en Cristiano Ronaldo (wie anders?) kopte de winnende 3-2 tegen de netten in zijn 300ste wedstrijd voor de Red Devils.

In de andere wedstrijd was Villarreal te sterk voor Young Boys Bern. Supertalent Yéremi Pino en de immer gevaarlijke Gerard Moreno hadden de Spaanse winnaar van de Europa League al vroeg op rozen gezet, waarna Meschack Elia nog tot 1-2 kon milderen voor de thuisploeg. Moreno zette uiteindelijk de 1-3 eindstand op het bord.

In de stand wipt Manchester United naar de leiding met 6 punten. Atalanta en Villareal hebben er 4, Young Boys is voorlopig vierde en laatste met 3 punten.

Groep G

Geen doelpunten in de wedstrijd tussen Sevilla en Lille. Bij de Franse kampioen stond onze landgenoot Amadou Onana 70 minuten op het veld.

Een Belgisch getint Wolfsburg, met aanvoerder Koen Casteels, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio de hele wedstrijd tussen de lijnen en Sebastiaan Bornauw 90 minuten op de bank, ging met 3-1 onderuit bij de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg. Voormalig Anderlecht-aanvaller Lukas Nmecha scoorde op het kwartier het doelpunt voor de bezoekers, Karim Adeyemi en Noah Okafor troffen raak voor de thuisploeg, die met 7 punten uit 3 wedstrijden voorlopig aan de leiding gaat. Wolfsburg telt 2 punten net als Lille. FC Sevilla is tweede met 3 punten.

Groep H

Juventus beleefde niet z’n beste wedstrijd op het veld van Zenit Sint-Petersburg. De Oude Dame kon, mede door de afwezigheid van Paulo Dybala, maar weinig echte kansen creëren in Rusland terwijl de thuisploeg enkele keren gevaarlijk was voor het doel van de Italiaanse recordkampioen. Maar in de 86ste minuut brak Dejan Kulusevski de ban. De jonge Zweed kopte een voorzet van Mattia De Sciglio onhoudbaar binnen: 0-1.

Juventus gaat zo aan de leiding met een perfecte 9 op 9 en nog geen enkel tegendoelpunt. Chelsea, dat met 4-0 won van Malmö maar Romelu Lukaku geblesseerd zag uitvallen, volgt als tweede met 6 punten. Zenit heeft er 3 en Malmö nog geen enkel.