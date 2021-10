Koningin Mathilde herdenkt Witte Mars met ouders van slachtoffers Marc Dutroux

In Brussel heeft koningin Mathilde samen met de ouders van de slachtoffers van Marc Dutroux de Witte Mars herdacht. Ook Paul en Betty Marchal, de ouders van An, waren daarbij aanwezig. Het is dag op dag 25 jaar geleden dat een mensenmassa door de straten van Brussel trok tijdens de Witte Mars. Ruim 300.000 mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de manier waarop politie en justitie de zaak-Dutroux aanpakten. De Witte Mars zorgde voor een krachtig signaal. Voortaan moest elke verdwijning van een kind onmiddellijk ernstig worden genomen en het gerecht moest slachtoffers op een heel andere manier behandelen dan ze dat tot dan toe gewoon waren. Het werd een omwenteling in de geschiedenis van ons land.