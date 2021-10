IN BEELD. KRC Genk traint in stadion waar Usain Bolt schitterde

De spelers van KRC verkenden woensdag het indrukwekkende London Stadium, waar ze het donderdag in de Europa League opnemen tegen West Ham. In 2012 was het stadion nog het decor van de openings- en sluitingsceremonie en de atletieknummers van de Olympische Spelen. Usain Bolt veroverde er drie keer goud. John van den Brom kon op de training op de perfecte grasmat rekenen op 23 fitte spelers. Ook McKenzie, Cuesta, Lucumi en Preciado waren van de partij na hun negatieve covidtest bij aankomst op de luchthaven van Luton.