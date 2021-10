Zorgen voor Romelu Lukaku: Rode Duivel geblesseerd vervangen bij Chelsea na harde tackle op de enkel

‘Big Rom’ was nochtans goed gestart aan de wedstrijd. Hij was meteen gevaarlijk met een doelpoging en dwong in de 20ste minuut, bij een 1-0 voorsprong, een penalty af voor de Blues.

Die werd feilloos omgezet door Jorginho, maar meteen daarna moest Lukaku vervangen worden door Kai Havertz. De Zweedse tackle op zijn enkel van Lasse Nielse bleek te pijnlijk te zijn geweest.

© AP

© Action Images via Reuters

© EPA-EFE

© REUTERS

© Action Images via Reuters

© REUTERS