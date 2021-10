Bevallende vrouw (27) wandelt naar ziekenhuis omdat ze geen ambulance kan betalen: “Mijn benen zijn drijfnat en het is koud”

De ziekteverzekering in de Verenigde Staten kan niet worden vergeleken met de dekking die patiënten in Europa en België hebben. Gewoon een ambulance bellen, kost al stukken van mensen. Toen Kelsie (27) uit Colorado moest bevallen, snelde haar echtgenoot met haar naar het ziekenhuis. Maar een kilometer voor ze daar aankwamen, kregen ze motorpech. Het water van de vrouw was gebroken, maar een ambulance bellen zou 1.000 dollar kosten, omgerekend zo’n 860 euro. Dus zat er niet anders op om de rest van de weg te voet af te leggen. Maar dat was ze snel vergeten toen ze dochter Prairi in de armen kon sluiten.