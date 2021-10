Tranende neus en ogen, problemen met ademen alleen omdat er een hond, kat of konijn in huis zit. Heel vervelend voor een dierenvriend want contact vermijden is de beste remedie. Maar wat als de rest van het gezin toch zo graag een hond of kat in huis wil en je er zelf ook niet echt afkerig tegenover staat? “Er bestaat geen volledig allergievrije hond of kat”, zegt dierendokter Rob Lückerath.