Man onthoofd en ontdaan van ingewanden in de Franse Vaucluse

In een woning in Bollène, een stad in de Franse Vaucluse, is het levenloze lichaam van een man ontdekt die onthoofd werd en van zijn ingewanden werd ontdaan. Dat heeft een bron dicht bij het onderzoek gezegd. De bron voegde eraan toe dat een “terroristische piste” “absoluut niet de meest aangewezene” is in dit stadium van het onderzoek.