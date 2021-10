Frank Vandenbroucke: “De vierde golf komt eraan, en het wordt een forse”

Minder testen, daar wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) niet van weten. “Er komt een vierde golf aan, en het wordt een forse. We gaan alles wat we in huis hebben in de strijd moeten gooien om die te bedwingen”, aldus de minister. Een derde prik voor zorgpersoneel of -65-plussers met risicofactoren is volgens Vandenbroucke dan weer wel een goed idee.

In Vlaanderen is inmiddels al 91,4 procent van de volwassenen gevaccineerd, maar van het verminderen of zelfs volledig schrappen van de verplichting voor het afnemen van een PCR-test na een hoogrisicocontact wil minister Vandenbroucke niet weten. “We staan aan het begin van de vierde golf. We wisten dat die zou komen, en het wordt een forse golf. We gaan ons allemaal samen schrap moeten zetten om die golf te bedwingen.”

LEES OOK Lommelse basisschool sluit de deuren na coronabesmettingen: 230 kinderen ondergaan test

Dat betekent niet dat Vandenbroucke even stringente maatregelen wil opleggen als bij vorige golven. “Maar we gaan wel alles wat we nu in huis hebben in de strijd moeten gooien: mensen moeten nog steeds voorzichtig zijn, mensen moeten nog steeds een mondmasker dragen als ze zich in een gesloten ruimte met onbekenden begeven. En ja: we moeten blijven testen. Het is te vroeg om daar mee te stoppen. We moeten niet alleen zorgen voor meer vaccinaties, maar ook voor minder virus. Hoe vervelend dat ook is. Als je koorts hebt, is het niet de bedoeling dat je de thermometer weggooit.”

© Frank de Roo

Aanvraagprocedure wordt aangepast

Vandenbroucke besliste woensdagochtend wel om de procedure voor het aanvragen van PCR-tests aan te passen. “We willen niet dat huisartsen overstelpt worden door mensen die enkel een attest voor zo’n test komen vragen”, aldus de minister. “Daarom zullen mensen die zich ziek voelen binnenkort een website kunnen bezoeken, en daar via een vragenlijst te weten kunnen komen of ze zich moeten laten testen. Als het antwoord ja is, krijgen ze daar onmiddellijk een code waarmee ze naar het testcentrum kunnen gaan.”

Strenge regels in scholen

Bij verschillende scholen klinkt intussen gemor over regels: als twee kinderen in één klas positief testen, moet de hele klas thuisblijven. Te streng, klinkt het in de sector. “Ik weet dat dit heel vervelend is”, erkent Vandenbroucke. “Voor kinderen, voor ouders, én voor leerkrachten. Maar we moeten ons niet vergissen van tegenstander: het probleem is niet hoe we het virus bestrijden, maar het virus zelf. Er gaat nu eenmaal nog te veel virus rond op onze scholen. Dus als men daar bestaande regels wil laten aanpassen, dan moeten we zeker zijn dat er in de scholen ook meer voorzorgsmaatregelen genomen worden: qua ventilatie, qua mondmaskers. Maar we mogen niet stoppen met testen, want dan zitten we binnen de kortste keren met een probleem. En we gaan net alles moeten doen om die vierde golf te bedwingen.”

© BELGA

Derde prik

Vandenbroucke liet ook uitschijnen dat een derde prik voor het zorgpersoneel en voor -65-jarigen met risicofactoren erg waarschijnlijk is. “Als dat nodig is, dan doen we dat. Ik heb daaromtrent wetenschappelijk advies gevraagd, dat wordt begin november verwacht. Maar voor het zorgpersoneel ziet dat er inderdaad zo naar uit. En ook voor -65-jarigen met risicofactoren denk ik dat dat er wel aan zit te komen.”

De ganse Belgische bevolking een boostershot geven, daar wil Vandenbroucke voorlopig echter nog niet aan. “Dat kunnen we nog niet beslissen, daar moeten we even mee wachten. Of mensen die ongerust zijn over de werking van hun vaccin zelf kunnen vragen om een derde pik? Neen, we doen het georganiseerd: als die prik nodig is, zullen die mensen uitgenodigd worden.”

LEES OOK. Eén prik J&J-vaccin blijkt niet voldoende: wat als je het kreeg toegediend?