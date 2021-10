“Vanochtend nog kans op zware rukwinden. Later wisselvallig en langzaam rustiger”

Vanochtend is het in eerste instantie nog flink onstuimig. Vooral tussen 7 en 9 kunnen er regionaal zware rukwinden voorkomen met mogelijk pieken tussen 100 en 110 km per uur.

In de loop van de voormiddag zal de wind langzaam wat gas terugnemen, al kunnen de rukwinden nog tot na het middaguur tot ongeveer 60 km per uur pieken.

Het blijft wisselvallig met vooral in de ochtend nog een aantal stevige buien. Ook later op de dag kunnen er nog lokale buien over de provincie trekken. Tussendoor komt er ook wel eens ruimte voor de zon. Na zonsondergang zal de kans op buien snel afnemen.

We vertoeven inmiddels in gevoelig koelere luchtmassa’s waarin nog temperaturen tot slechts 11 of lokaal 12°C haalbaar zijn. De maxima zullen dus ongeveer gelijk zijn aan de minima.

Er volgt een frisse nacht naar vrijdag. De temperatuur zakt naar minima tussen +3 en +5°C terwijl het toch nog steeds matig blijft waaien. Regenbuien zijn er voorlopig niet meer te verwachten.

