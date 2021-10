Omzet Carrefour België ruim 5 procent gedaald vergeleken met coronazomer

Supermarktketen Carrefour heeft tijdens het derde kwartaal ruim 5 procent minder omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de Franse speler woensdag bekendgemaakt.

De kwartaalomzet in de Belgische winkels van Carrefour tijdens de maanden juli, augustus en september zakte tot 1,01 miljard euro. Op vergelijkbare basis is dat een daling met 5,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

“De prestatie weerspiegelt de daling van de markt, rekening houdend met prijsdruk op voeding en een hoge vergelijkingsbasis”, klinkt het in een persbericht van Carrefour. De omzet tijdens de zomer van 2020 lag immers hoog, omdat door de dan geldende coronabeperkingen veel Belgen tijdens hun vakantie in het land bleven.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 is er sprake van een stabiele omzet, aldus nog Carrefour.

Ook in het tweede kwartaal was de Belgische Carrefour-omzet al sterk gedaald tegenover dezelfde periode in 2020 (-6,7% op vergelijkbare basis), omdat winkels toen tijdens de eerste lockdown veel meer verkocht hadden.

De volledige groep Carrefour boekte tijdens het derde kwartaal een omzet van 20,468 miljard euro, of een toename met 0,8 procent op vergelijkbare basis.