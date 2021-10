Xavier Malisse (41) kan het nog: X-Man viert terugkeer in het proftennis met zege in dubbelspel European Open

Aan de zijde van zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris heeft Xavier Malisse, voor de gelegenheid even teruggekeerd uit zijn tennispensioen, zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de European Open in Antwerpen (hard/508.600 euro).

De 41-jarige Kortrijkzaan en Harris haalden het in de openingsronde in twee sets van de Monegask Romain Arneodo en de Australiër Matt Reid: 6-4 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 20 minuten.

X-Man is onze laatste landgenoot die nog actief is in de Lotto Arena. In de kwartfinales van het dubbelspel staan ze tegenover de winnaars van het duel tussen de Nederlandse tandem David Pel en Botic van de Zandschulp, en de Kroaat Ivan Dodig en de Braziliaan Marcelo Melo.

Malisse, die eind 2013 zijn racket aan de haak hing, veroverde in zijn carrière negen ATP-titels in het dubbelspel, waaronder Roland Garros in 2004 aan de zijde van Olivier Rochus. In het enkelspel behaalde hij in 2002 de halve finales van Wimbledon en won hij drie ATP-toernooien.