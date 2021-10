Kersvers Minerva Cycling Team hoopt op mooi programma: “Johan Museeuw voor ons heel veel deuren openen”

Het nieuwbakken Minerva Cycling Team is compleet. De continentale ploeg van sportdirecteur en oud-Belgisch kampioen Preben Van Hecke telt met Stefano Museeuw, Thomas Joseph, Kenneth Caethoven, Gilles Borra, Thimo Willems en Gilles D’Heygere zes eliterenners. Manager van het Minerva Team is Gilbert Orbie, terwijl Johan Museeuw de rol van adviseur krijgt. De kersverse ploeg kijkt nu uit in welke wedstrijden ze aan de slag kunnen gaan.

“We brengen volgende week maandag de renners en ploegleiding samen voor een tweedaagse teambuilding. Daarin gaan we de filosofie van de ploeg uit de doeken doen. Ons team telt zestien renners. In principe zijn alle plaatsen dus bezet. Wij hebben een licentie als continentale ploeg. Of we de ambitie hebben te groeien naar een ProTeam? Laat ons het eerste jaar afwachten. Kijken hoe dat verloopt. Onze ploeg is immers gloednieuw. Wij proberen nu organisatoren aan te spreken of we kunnen deelnemen aan hun wedstrijden. Vandaar ook dat we Johan Museeuw in het project hebben betrokken. Hij kan voor ons heel veel deuren openen en ervoor zorgen dat onze ploeg een mooi programma kan afwerken”, aldus Orbie.

“Ik denk dan in België in eerste instantie aan koersen zoals Kuurne-Brussel-Kuurne. Een koers die valt in het Belgische openingsweekend. En zo hopen we ook nog in tal van andere grote Belgische koersen een wildcard te krijgen. Wij trekken op stage naar Spanje en kunnen dat verblijf misschien koppelen aan de Ronde van Mallorca en de Ster van Bessèges. Waar we kunnen, zullen wij starten. Minerva, een Belgische fietsenfabrikant, is de enige sponsor van het team. Wij gaan op weg in een blauw-witte outfit.”

De renners:

Elites: Thomas Joseph, Gilles Borra, Stefano Museeuw, Thimo Willems, Gilles D’Heygere, Kenneth Caethoven

Beloften: Yentl Vandevelde, Jorre Debaele, Matthew Van Schoor, Enrico Dhaeye, Kasper Smet, Robbe Van Praet, Justin Houtekier, Angel Deckers, Thibaut Ponsaerts, Jarne Vandyck