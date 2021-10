European Open: Arthur Rinderknech mag als eerste naar kwartfinales

In de tweede ronde in de Antwerpse Lotto Arena haalde de Fransman het in drie sets van de Serviër Dusan Lajovic (ATP 33), het achtste reekshoofd: 6-3, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 54 minuten.

In de kwartfinales neemt Rinderknech het vrijdag op tegen de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen topreekshoofd Jannik Sinner (ATP 14) en Lorenzo Musetti (ATP 69).