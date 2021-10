Xian Emmers heeft in Kerkrade het voetbalplezier teruggevonden en dat vertaalt zich in zijn statistieken. — © ISOPIX

Met zijn vierde doelpunt van het nog prille seizoen bezorgde Xian Emmers maandag Roda JC de overwinning tegen Jong Utrecht. De 22-jarige middenvelder uit Paal heeft in Kerkrade het voetbalplezier teruggevonden en dat vertaalt zich in zijn statistieken. “Ik heb het gevoel dat hier alles in zijn plooi valt.”