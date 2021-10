Negen personen opgepakt bij huiszoekingen in kader van onderzoek naar coketrafiek

In kader van het grootschalige onderzoek naar internationale cocaïnetrafiek met de naam Operatie Costa hebben woensdag in ons land veertien bijkomende huiszoekingen plaatsgevonden. Ex-rijkswachter Willy V. (Vanmechelen) en Lucio Aquino zijn onder meer twee verdachten die in 2020 al achter de tralies vlogen. Naast de huiszoekingen in België waren er simultaan invallen in Nederland en Spanje. De federale gerechtelijke politie van Limburg viel binnen op adressen in Sint-Truiden, Borgloon, Maasmechelen, Heusden-Zolder en Landen. Daarbij zijn negen personen opgepakt.

Dat maakte het federaal parket woensdag bekend. De invallen gebeurden in ons land onder leiding van een Limburgse onderzoeksrechter. De speurders namen vijf vuurwapens en een geldsom van 20.000 euro in beslag, net als enkele motorfietsen en auto’s. De huiszoekingen in Nederland werden op dertien plaatsen uitgevoerd en die leidden tot drie arrestaties. In Spanje waren er twee huiszoekingen en een arrestatie.

Het onderzoek startte in 2019 na de inbeslagname van ongeveer 2.800 kilo cocaïne in een container gevuld met tropisch hout uit Costa Rica, bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen. Rekening houdend met de grote hoeveelheid coke en de verdachten die in beeld kwamen, besliste het federaal parket een diepgaand onderzoek te voeren naar de criminele organisatie achter de cocaïne-invoer. In 2020 werden een eerste en tweede golf van huiszoekingen uitgevoerd. De geviseerde criminele organisatie, die zeer goed gestructureerd bleek, was in staat om belangrijke ladingen cocaïne vanuit onder meer Costa Rica, Ecuador en Brazilië naar België uit te voeren en om de containers mits verschillende modi operandi te recupereren.

© TP

Op 27 oktober 2020 kon de federale gerechtelijke politie van Limburg een container met oud ijzer onderzoeken, waarin een grote metalen constructie met daarin maar liefst 11,5 ton cocaïne werd aangetroffen. Dit was de grootste inbeslagname van cocaïne ooit op Belgische en wellicht ook Europese bodem. Lucio Aquino werd einde september 2020 tijdens Operatie Costa opgepakt, onder meer met de voormalige rijkswachter Willy V. en veertien andere verdachten, onder wie Nathan S., zoon van een basketballegende. De organisatie zou een omzet hebben gedraaid van 195 miljoen euro.