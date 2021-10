In de wasmachine of alleen maar in de diepvriezer: hoe hou je jeansbroeken langer mooi?

Stop je ze nu wel of niet in de wasmachine? En wat als je een vlek hebt?

De Amerikaanse modeontwerper Tommy Hilfiger wast zijn jeansbroeken nooit, producenten geven hem gelijk en raden aan om vieze geurtjes kwijt te raken door het kledingstuk een nachtje in de diepvries te leggen. Maar in de praktijk vliegt een jeansbroek wél vaak in de wasmachine. Soms wekelijks. Doe je daarmee iets verkeerd? Experts leggen het uit.