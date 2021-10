‘Bigger trees near Warter’ meet 12 meter bij 4. Het werk bestaat uit vijftig deelschilderijen die samengepuzzeld werden. — © David Hockney, Prudence Cuming Associates

De beroemde kunstenaar David Hockney (84) was nooit vies van een stijlbreuk. Mee met zijn tijd is hij ook: op zijn prestigieuze expo in Brussel zie je zelfs 116 werken die hij tijdens de lockdown maakte op zijn iPad.