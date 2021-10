Onderzoek naar barman van café Elsene: “We nemen elke klacht over zedenfeiten zeer ernstig”

De afgelopen dagen en weken is op sociale media heel wat ophef ontstaan over zedenfeiten waarvan meerdere jonge vrouwen in Brussel het slachtoffer zouden geworden zijn. Aanleiding zijn de getuigenissen van enkele vrouwen die aangerand of verkracht zouden zijn door een werknemer van een café aan het kerkhof van Elsene.

In een reactie op de getuigenissen zegt het Brusselse parket woensdag dat elke klacht over zedenfeiten zeer ernstig genomen wordt, en grondig onderzocht wordt. “We wensen wel te herhalen dat elke persoon het vermoeden van onschuld geniet”, klinkt het.

Begin oktober waarschuwdenmeerdere mensen op sociale media voor de betrokken café-werknemer. Die zou eerst in één café in de omgeving van het kerkhof gewerkt hebben, en vervolgens in een ander van dezelfde eigenaar, en zou van zijn job geprofiteerd hebben om zich te vergrijpen aan meerdere vrouwelijke klanten. Volgens de verhalen die op sociale media de ronde doen, zou de man de klanten gedrogeerd hebben en vervolgens verkracht hebben in de toiletten van de bar.

Het parket deelde vorige week mee dat er een onderzoek naar de feiten liep, maar sindsdien zijn er op sociale media alleen maar meer getuigenissen naar boven gekomen, ook over feiten die zich bij andere gelegenheden zouden hebben voorgedaan.

“Naar aanleiding van de berichten die de voorbije weken zijn verschenen op sociale media willen we benadrukken dat elke klacht betreffende zedenfeiten zeer ernstig genomen wordt”, zegt parket woordvoerster Willemien Baert. “Gezien de specifieke aard van dergelijke dossiers, voert het parket een grondig en zorgvuldig onderzoek.”

Daarbij worden niet alleen materiële bewijzen verzameld, zoals biologische sporen en camerabeelden, maar worden ook zoveel mogelijke getuigen geïdentificeerd en verhoord. “Voor een vlot verloop van het onderzoek is het belangrijk dat dit allemaal in een serene context kan gebeuren”, gaat de woordvoerster verder. “Bovendien wensen we te herhalen dat elke persoon van het vermoeden van onschuld geniet. Met betrekking tot de feiten in Elsene kunnen we, gelet op het geheim van het onderzoek, geen verdere details meedelen.”