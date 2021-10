De fietser werd aangereden op de fietsoversteekplaats over de oprit van de E314. — © Google Street View

Houthalen-Helchteren

Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt nadat hij door een auto werd gegrepen op de oprit van de E314 in Houthalen-Helchteren. De 30-jarige man werd in kritieke toestand afgevoerd.