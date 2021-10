Adele straalt van top tot teen in het leder naast nieuwe vriend

De Britse popster Adele staat weer volop in de schijnwerpers: ze heeft met 30 een nieuw album uit en beleeft ook een nieuwe romance. Samen met haar lief, sportagent Rich Paul, trok ze afgelopen dinsdag naar een basketbalwedstrijd in Los Angeles. Voor de gelegenheid hulde ze zich helemaal in het leder en Louis Vuitton.

Adele, intussen 33, zette haar figuur in de kijker in een aansluitende broek in bruin leder en een bijpassende top met V-decolleté. De ravissante Easy on me-zangeres werkte haar pittige look af met een opvallende jas van het Franse modelabel Louis Vuitton. De creatie is weelderig versierd met monogrammen van het merk. Een handtas met hetzelfde monogram en klassieke pumps maakten de outfit compleet.

