Welke rust? Remco Evenepoel neemt deel aan zware gravelkoers in de VS

Remco Evenepoel staat op 31 oktober aan de start van de Belgian Waffle Ride in het Amerikaanse Kansas City. De organisatie van de wielerwedstrijd, die deels op gravel wordt gereden, bevestigde zijn deelname via de sociale media.

Naast Evenepoel zal ook Mattia Cattaneo, zijn Italiaanse teamgenoot bij Deceuninck - Quick-Step, aan de start verschijnen. De deelnemers wacht een wedstrijd over 178 km doorspekt met een rist gravelstroken en bijna 2.500 hoogtemeters.

De gravelrace in Kansas City is de vierde in zijn soort. Eerder dit jaar werden er al Belgian Waffle Ride-wedstrijden gehouden in San Diego, North Carolina en Utah. Daarbij worden de deelnemers telkens getrakteerd op wafels, bier, mosselen, frieten, enz. Alleen al het logo, met de leeuw en de Belgische vlag, wekken nieuwsgierigheid.

Evenepoel lijkt zijn vakantie dus door te brengen in de Verenigde Staten. Eerder deze week zei hij nog dringend nood te hebben aan rust na een zwaar seizoen.

“Drie weken zullen me goed doen, zowel fysiek als mentaal. Naar waar ik ga? Dat is geheim (lacht). Ik heb dit nodig omdat ik al anderhalf jaar, sinds mijn val, non-stop aan het werk ben. En daarvoor natuurlijk ook. Met een seizoen als dit, inclusief de lange revalidatie, zit je met naschokken. Maar ik moet content zijn met mijn terugkeer op het hoogste niveau. Ik heb het al vaak herhaald, maar ik kon veel zwaarder gewond zijn geraakt. Of nog erger. Ik wil de positieve kant van het verhaal bekijken. Enkele weken na de Spelen ging het echt goed, wat me een goed gevoel gaf. Daarmee kan ik de winter in. Het werk dat ik erin stak, bracht op. Nu moet ik opnieuw aan het werk, na mijn vakantie. Daar wil ik nu nog niet aan denken, maar in december gaan we naar Calpé met het team.”