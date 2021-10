Belgische ploegenachtervolging uitgeschakeld in kwalificaties

De Belgische ploegenachtervolging werd in de kwalificaties meteen uitgeschakeld.

Werner Bourlez in Roubaix

Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Tuur Dens klokten af in 4.02.468. Bijna vier seconden boven hun besttijd van 3.58.781 en zes sonden boven het Belgische record. Een tegenvallende tijd doordat eerst Dens moest lossen en in de slotronden ook Van Mulders het wiel van zijn voorganger niet meer kon houden. Daardoor kwam hij enkele tellen na Pollefliet en Vandenbranden over de finish, en de tijd van de derde renner telt.

De Belgen werden finaal tiende (op twaalf landen). Alleen de top-acht komt nog in actie. Olympisch kampioen Italië (met onder meer Filippo Ganna) zette de beste tijd neer en is topfavoriet voor de wereldtitel. Frankrijk, Denemarken en Groot-Brittannië zijn de andere medaillekandidaten.