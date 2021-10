Snelheidsmeter slaat tilt: op deze plek in Hasselt rijdt iedereen 188 kilometer per uur

Hasselt

Geregeld duiken in Hasselt bizarre snelheden op, op één van de 75 ‘smileyborden’ die in de stad geplaatst zijn. Daarop wordt de snelheid van de passerende auto’s weergegeven met daarbij een smiley die u toelacht of ééntje die wat sip kijkt wanneer te hard gereden wordt. Op sociale media duikt nu een bord op, op de Kempische Steenweg waar het sinds enkele dagen aangeeft dat, wie er voorbij tuft, dat aan 188 kilometer per uur doet. Of zou doen.