Drie tassen voor de prijs van één: Hermès vindt iconische Birkin-handtas opnieuw uit

Dit najaar introduceert het huis de ‘Birkin 3-in-1’, een handtas die – zoals de naam al doet vermoeden – multifunctioneler moet zijn dan het standaardmodel. De nieuwe creatie kan worden gebruikt als een standaard Birkin, een draagtas of een clutch.

Het ontwerp is opgevat als een puzzel en bestaat uit de klassieke tas uit bruin kalfsleer. Daarin zit een verwijderbaar canvas en leren etui, dat apart als clutch kan worden gebruikt. Als ze aan elkaar zijn bevestigd, doet het binnenvak dienst als de klep van de tas. Die twee samen vormen dan weer een trompe-l’oeil Birkin. Het puzzelwerk van het Franse luxemerk komt wel met een prijs: voor ongeveer 14.000 euro is de tas van jou.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De legendarische Birkin-tas werd in 1984 ontworpen nadat voormalig hoofd van Hermès Jean-Louis Dumas toevallig naast de Britse Jane Birkin zat in het vliegtuig. Hij hoorde haar klagen dat geen enkele handtas groot genoeg was om al haar spullen in op te bergen en ondernam actie. De tas wordt met de hand gemaakt van het beste leder. Exemplaren die worden geveild, brengen steeds een recordbedrag op.