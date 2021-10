Julie Vermeire kopt binnen: “Ik heb mijn weegschaal al heel lang niet meer uitgehaald”

In 2022 staat ze samen met haar broer en vader op het podium. Maar Julie Vermeire is zoveel meer dan enkel “dochter van”. Na haar zegetocht in Dancing with the Stars is er geen stoppen meer aan. En Vermeire is er steeds weer, met een brede glimlach op haar gezicht: “Als je niet lacht, is het ook maar somber en grijs. Ik mag toch wat vrolijkheid de wereld insturen?” In onze reeks ‘… kopt binnen’ heeft ze het over zichzelf zijn, haar vader en … kikkers.