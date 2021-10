Burberry haalt nieuwe topman bij Versace

De Britse modegroep Burberry heeft een nieuwe topman aan boord gehaald. Jonathan Akeroyd komt over van het Italiaanse modebedrijf Versace, waar hij CEO is.

De 54-jarige Akeroyd start op 1 april 2022 in zijn nieuwe functie. De toekomstige job is gestoffeerd met een “gouden hallo” ter waarde van ongeveer 6 miljoen pond (7,1 miljoen euro). Die som, uitgekeerd in aandelen en cash, moet de bonussen compenseren die hij in de toekomst nog had moeten krijgen bij Versace.

Akeroyd vervangt bij het modehuis gekend van de geruite sjaals Morco Gobbetti. Die had in juni onverwacht aangekondigd dat hij zal opstappen. Gobbetti verlaat eind dit jaar Burberry en trekt naar de Italiaanse luxegoederengroep Salvatore Ferragamo. Voorzitter Gerry Murphy zal nadien ad interim Burberry leiden tot de komst van de nieuwe CEO.