Hiranya werd solomama: “Ik wilde graag kinderen, maar hij niet. Toen heb ik het uitgemaakt en beslist: ik doe het zelf”

Hiranya Terryn: “Ik wou in het ziekenhuis bevallen, maar plots was Billie daar. Ik ben dus thuis bevallen, zonder verdoving.” — © Dirk Alexander

Hiranya Terryn ging niet over één nacht ijs, toen ze besliste solomama te worden van haar dochtertje Billie. En ja, het is al heftig geweest, en zwaar, zeker financieel. Maar toch is ze blij dat ze de sprong waagde. “Op mijn achtste had ik een zwaar ongeluk, met een dubbele schedelbreuk. Het maakt je plots heel volwassen, en zet je net iets vroeger aan het denken.”