Sander Gillé en Joran Vliegen laten matchpunten liggen en moeten meteen inpakken in Antwerpen

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op de European Open in Antwerpen (hard/508.600 euro).

Het Limburgse duo, vierde reekshoofd, verloor na ruim anderhalf uur tennis met 5-7, 6-4 en 11/9 van de Argentijn Federico Delbonis en de Spanjaard David Vega Hernandez. In de supertiebreak misten de Belgen twee matchpunten. Het eerste van Delbonis en Vega Hernandez was wel raak.

Later vandaag/woensdag is het uitkijken naar de terugkeer van Xavier Malisse op de courts. Hij vormt in het dubbel een gelegenheidsduo met zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris. Zij treffen de Monegask Romain Arneodo en de Australiër Matt Reid.

Ruben Bemelmans en Kimmer Coppejans sneuvelden dinsdag in de eerste ronde, net als Zizou Bergs in het enkeltoernooi.