25 jaar geleden volgde TV Limburg de ouders van An en Eefje op de Witte Mars in Brussel . — © TV Limburg

Rond deze tijd herdenkt koningin Mathilde in Brussel samen met de ouders van An en Eefje de Witte Mars die dag op dag 25 jaar geleden ons land op zijn grondvesten deed daveren. Onze hoofdredacteur Eddy Eerdekens was er die dag bij en maakte voor TV Limburg een verslag.