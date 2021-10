Het geheim van Pogacar? Tourwinnaar switcht om de haverklap van schijfremmen naar velgremmen

Veel van de fietsmerken - op kop de Amerikanen - laten de wielrenners niet eens meer de keuze tussen velg- of schijfremmen. Ze maken eenvoudigweg geen koersfietsen meer met de traditionele velgremmen en hun rubberen remblokjes.

Het Italiaanse Colnago fabriceert de twee remsystemen nog wel. De klant heeft de keuze. En boegbeeld Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) blijkt daar handig gebruik van te maken. Volgens de wielersite Cyclingnews.com liet de Sloveen zich bij die keuze vooral inspireren door het gewicht van het remsysteem. De ‘good old’ velgremmen wegen immers zo’n 300 gram lichter dan de schijfremmen. ‘’Voor mij is die keuze om te veranderen van remsysteem zeer handig, omdat ik niet de lichtste renner van het peloton ben. Een verschil van 300 gram maakt in die omstandigheden heel wat uit.’’

Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik: schijfremmen. — © belga

Bij zijn overwinning in de Ronde van Lombardije reed Pogacar op een fiets met velgremmen, Luik-Bastenaken-Luik won hij dan weer met velgremmen op zijn Colnago V3Rs.De velgremmen werden in de Italiaanse herfstklassieker gekozen, omdat hij daar in de finale twee steile beklimmingen noteerde, met kans om een demarrage te plaatsen. In de Tour wisselde hij zeer regelmatig tusssn de twee systemen, al naargelang de rit, én niet naargelang heet weertype. Bij nat weer blijkt nochtans het voordeel van schijfremmen duidelijk, omdat ze krachtiger remmen. Noot: Pogacar heeft net als alle andere profrenners wel de norm van de Internationale Wielerunie (UCI) te respecteren, waarbij een racefiets in competitie minstens 6,8 kg moet wegen.

Detail: in zijn thuisland heeft Pogacar een fiets met schijfremmen, in zijn woonplaats Monaco is het dan weer een met schijfremmen. Dat de kopman van UAE Team Emirates bezig is met het kleinste detail in gewicht, mag ook blijken uit het feit dat hij zelfs zijn schoenkeuze laat inspireren door een gram meer, of liefst minder. Daarom kiest hij naar eigen zeggen voor de DMT KRSL. Voor de liefhebbers, of kandidaten om Tadej alvast aan de voeten te kopiëren: 205 gram en kostprijs 335 euro.

Ook het Italiaanse Pinarello - fietsleverancier van Ineos Grenadiers - maakt nog fietsen met rem- en schijfremmen. Concurrenten Egan Bernal of Tom Pidcock kunnen dus eveneens de strategische keuze van Pogacar volgen.