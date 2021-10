Peer

Een 39-jarige militair uit Lokeren heeft zich in Hasselt moeten verantwoorden voor het meenemen van wapens uit de kazerne. “Moet u dat niet melden? Zo kennen we nog een zaak”, alludeerde de rechter op de zaak rond Jürgen Conings. De dertiger riskeert vijf maanden cel of 50 uur werkstraf.