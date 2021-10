Corazon De Raeymaecker: “Het is de taak van ouders om het goede voorbeeld te geven. Wat wij voorleven, is heel belangrijk.” — © Dirk Alexander

Als model werkte ze in Parijs en New York, maar de lokroep van het boerenleven was te groot: Corazon keerde terug naar België en startte er een zelfoogstboerderij op. Ondertussen voorziet ze er honderddertig gezinnen van groenten mee. “Mijn dochtertje zegt nu dat ze ook boerin wil worden. Dat vind ik fijn.”