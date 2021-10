Ex-mol Elisabet Haesevoets bevallen van derde kindje

Elisabet Haesevoets (35), twee jaar geleden saboteur van dienst in de televisiehit De mol, is gisteren bevallen van haar derde kindje. Het is een dochtertje geworden, met de naam Charlize. “Ons prinsesje is er”, klinkt het blij.

Tv-kijkend Vlaanderen leerde Haesevoets kennen in het zevende seizoen van De mol. De voormalige spoedarts maakte vandaag op haar Instagramaccount bekend dat ze bevallen is van haar eerste dochtertje, Charlize. “Ons prinsesje is er”, schrijft ze erbij. “Een droom van een baby en de broertjes zijn supertrots.”

Haesevoets en haar man Michael hebben immers al twee zoontjes, Nathan en Oscar. “Een derde is welkom”, vertelde ze daar in 2019 nog over in Story. “Maar we zijn daar niet hard mee bezig. Bij mijn eerste zwangerschap kreeg ik na tien weken een miskraam. Dat was heel hard omdat ik nog geen kinderen had.” Begin 2020 kreeg Haesevoets echter nog een tweede miskraam. De komst van Charlize is dus echt bijzonder fijn nieuws voor het gezin.