Zaterdag stond hij nog vooraan bij het vormsel, nu werd hij opgepakt: pastoor verdacht van aanranding

Pater L. V. zoals hij zelf genoemd wil worden, kreeg in 2020 bezoek van bisschop Johan Bonny bij de eerste mis sinds corona. — © RR

Arendonkse kinderen ontvingen zaterdag nog de plechtige communie van ‘pater’ L. V. (58), dinsdag werd de pastoor door de politie opgepakt. De man wordt verdacht van aanranding van meerderjarige, kwetsbare personen. Er is sprake van meerdere slachtoffers. De onderzoeksrechter liet de man vrij onder voorwaarden.

Afgelopen zaterdag stond pater L. V. (58) nog vooraan in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Arendonk voor het vormsel van de plechtige communicanten, woensdag werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Een dag eerder werd hij na de klasviering van het derde leerjaar opgepakt. Het parket opende een gerechtelijk dossier nadat er bij lokale politie Kempen Noord-Oost aangiften werden gedaan van aanranding.

“Op dit moment konden de speurders drie slachtoffers identificeren. Het gaat om meerderjarige, kwetsbare personen”, weet het parket. Het zou om recente feiten gaan. De onderzoeksrechter besliste woensdag na de voorleiding om L. V. vrij te laten onder voorwaarden. “Het gerechtelijk onderzoek zal worden verdergezet”, besluit het parket.

“Bijkomend onderzoek”

Advocaat Bart Vosters wil niet te diep ingaan op die voorwaarden. “Ze zijn erop gericht om te voorkomen dat de feiten, die nog bewezen moeten worden, zich niet meer kunnen voordoen. Wij zullen eventueel bijkomend onderzoek vragen om te kunnen stellen of de tenlasteleggingen al dan niet waar zijn. Het onderzoek loopt en de onderzoeksrechter zal haar werk doen, meer kan ik daar niet over zeggen. Mijn cliënt kan zijn werkzaamheden binnen de parochie verderzetten, voor zover dat mogelijk is”, klinkt het.

L. V. werd in 2004 officieel de nieuwe pastoor van Arendonk. “Ik hoop dat de mensen me pater L. blijven noemen. Liever geen meneer pastoor, nee. Daar voel ik me nog te jong voor”, zei hij toen.