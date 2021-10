De ene pinot is de andere niet: Alain Bloeykens kiest er vier uit verschillende regio’s

Wie pinot noir zegt, denkt meteen aan Bourgogne. En dan vooral de Côte de Nuits. Terecht. Al honderden jaren vormt hij de basis voor grote rode wijnen die wereldwijd gegeerd zijn. Vandaag wordt de aanplant geschat op iets meer dan 100.000 ha. Niet alleen in Bourgogne maar ook in Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland tot zelfs Moldavië. Kortom wereldwijd. Vergelijken heeft weinig zin want weinig druiven kunnen zo verschillend uit de hoek komen als die pinot noir. Daarom deze week: vier keer pinot uit vier verschillende regio’s.