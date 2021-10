Gewaxte laarzen en een bijzondere tuinbroek: de favorieten van de Billie-redactie

Rondingen in de verf

Hanne, redactrice: “Ik wilde een salopette vinden die niet te zakkerig / oversized hangt tijdens mijn zwangerschap, maar de extra rondingen mooi in de verf zet. Tien op tien voor de pasvorm.”

Maternity denim tuinbroek Mango, 59,99 euro

shop.mango.com

Geen geglim

Lien, redactrice: “Om te voorkomen dat ik na enkele uren op café ga glimmen als een biljartbal: een heerlijke settingspray.”

Prep + Prime Fix + Matte, M.A.C, 20 euro

maccosmetics.be

Sloefkes

Aafje, lay-out: “Slippers, pantoffels, sloefkes … Mijn man is er zot van, hij draagt het altijd in huis, ik heb de lelijkste stuks al zien passeren. Hij is zo blij met dit paar dat hij ze ook voor mij gaat kopen. De vraag is of ik ga zwichten? Word ik een sloffenmens of blijf ik op mijn kousen door het huis lopen?”

Woolpops , 49,99 euro

https://nl.giesswein.com/

Induffelen

Aafje, lay-out: “Volgens de fabrikant is deze sjaal bedoeld voor dames met een uitgesproken creatieve en eigentijdse stijl. Dat treft! Dat hij ook superwarm is en daardoor onmisbaar tijdens de winderige maanden die voor de deur staan, zullen we dan maar een gelukkig toeval noemen.”

sjaal Ichi, 27,95 euro

www.asadventure.com

Gewaagd en gewaxt

Frédérique, eindredactie: “Een schoen met een hoek of twee af. Die zool, dat materiaal. En, past perfect onder mijn gebreide jurken, zo moet ik bij regenweer geen ander paar meer aantrekken om de hond uit te laten.”

Gewaxte veterlaarzen Zara, 59,95 euro

www.zara.com

Geboortesteen

Lise, adjunct-chef: “Een eyecatcher voor rond mijn vinger, met een felgroene peridot. Dat is de geboortesteen van augustus, de maand dat mijn zoontje werd geboren – of een reden om te splurgen bij mijn favoriete juwelenmerk – al is elke reden wel goed.”

Ring Wouters & Hendrix, 160 euro

wouters-hendrix.com

Onmisbaar basisstuk

Veronique, coördinator: “Deze marineblauwe, warme, comfortabele rolkraagtrui is een onmisbaar basisstuk voor mij deze winter.”

Rolkraagtrui Essentiel Antwerp, 195 euro

www.essentiel-antwerp.be

