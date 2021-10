Vandaag is het 25 jaar geleden dat de Witte Mars plaatsvond. Eén van de medeorganisatoren was Paul Marchal, vader van An Marchal. Zij werd samen met haar vriendin Eefje vermoord door Dutroux. De Witte Mars overtrof alle verwachtingen en ook vijfentwintig jaar later blikt Marchal er nog tevreden op terug: “Het is altijd geweldig als zoiets echte veranderingen heeft teweeggebracht.”