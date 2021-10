Dimitri Van den Bergh pakt eindzege op Players Championship 24 darts

Dimitri Van de Bergh heeft in het Engelse Barnsley het Players Championship 24 dartstoernooi (PDC-89.000 euro) gewonnen. In de finale versloeg hij de Engelsman Adrian Lewis met 8-5.

De 27-jarige Antwerpenaar zette achtereenvolgens de Rus Boris Koltsov (PDC-116) met 6-3 en de Engelsman Andrew Gilding (PDC-119) met 6-2 aan de kant. Voor een plaats bij de laatste zestien gaf hij de Nederlander Vincent van der Voort (PDC-30) met 6-3 het nakijken. In de achtste finale was Van den Bergh met een gemiddelde van 105.96 per drie darts, wat resulteerde in een 6-1 overwinning, duidelijk beter dan de Engelsman Chris Dobey (WS-29).

Hij ging op zijn elan verder en liet met een gemiddelde van 109.81 per drie darts de Engelsman Rob Cross (PDC-11) met 6-2 achter zich. Kim Huybrechts (PDC-34), die zich maandag nog kon plaatsen voor de eindfase in de World Series of Darts, kon ondertussen zijn plaats voor de kwartfinales verzilveren na 6-4 winst tegen de Duitser Martin Schindler (PDC-84).In die kwartfinale was de 35-jarige Antwerpenaar met 6-3 te sterk voor de Ier Michael Mansell.

In een Belgisch onderonsje, waarin Van den Bergh een gemiddelde lukte van 104.37 en Huybrechts uitkwam op 102.78 per drie darts, toonde "Dancing Dimi" zich met 7-2 de beste. In de finale tegen de tweevoudige wereldkampioen Adrian Lewis (PDC-31) nam Lewis een 4-0 voorsprong, maar Van den Bergh sloeg ongenadig terug en pakte, na onder meer een 10-darter en uitworpen van 160 en 120, acht van de volgende tien legs voor een 8-5 overwinning.